EU-leiders houden zich gedeisd over migratie

Bron: Europese Unie

SALZBURG (ANP) - De EU moet zich richten op het versterken van de buitengrenzen van de unie en samenwerking met landen buiten de EU om de migratie binnen de perken te houden. Dat zei EU-president Donald Tusk na een EU-top in Salzburg. ,,Het migratiedebat toont aan dat we het niet over alles eens zijn maar wel over het doel: illegale immigratie indammen. We hebben besloten te focussen op wat ons verenigt en al resultaten heeft opgeleverd.''

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz had de leiders voor een speciale migratietop uitgenodigd. Oostenrijk is tijdelijk EU-voorzitter. Een openbare clash over het gebrek aan solidariteit bij de lidstaten bij het opnemen van bootvluchtelingen die doorgaans door de Italianen worden opgepikt, bleef uit. Tusk had de EU-leiders vooraf gemaand ,,te stoppen elkaar met de vinger aan te wijzen''.

De leiders stemden in met de organisatie van een top in februari in Egypte met de Arabische Liga, een organisatie van 22 Arabische landen. Kurz en Tusk zijn in gesprek met president Abdul Fatah Al-Sisi over samenwerking op migratiegebied. Er komen meer van dergelijke ,,dialogen'' met landen in de regio.

Ook het voorstel van de Europese Commissie om de Europese grens- en kustwacht uit te bouwen van 1300 tot 10.000 man en een grotere rol te geven bij het terugsturen van migranten naar hun land van herkomst kwam aan de orde. Volgens premier Mark Rutte is dat plan ,,niet rijp voor besluitvorming.'' Vorige week noemde hij het voorstel ,,wel een beetje wild''.

De migratietop werd overheerst door spanningen tussen Londen en de rest van de EU over het naderende vertrek van de Britten uit de EU.

