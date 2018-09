Oktober moment van de waarheid voor brexitdeal

donderdag 20 september 2018 , 17:02

SALZBURG (ANP) - De EU gaat alles op alles zetten om op de eerstvolgende top op 18 oktober in Brussel met de Britse regering een akkoord over de brexit te bereiken. ,,Dat is het moment van de waarheid’’, zei EU-president Donald Tusk in Salzburg. Op 17 en 18 november haalt hij de 28 leiders opnieuw naar België om op een speciale brexit-top de puntjes op de i te zetten. Maar, waarschuwde Tusk, dat gaat alleen door als de Britten meewerken aan een oplossing voor de grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en de republiek Ierland.

De EU heeft ,,harde en precieze garanties'' van premier Theresa May nodig dat er na de brexit geen nieuwe fysieke grens ontstaat, betoogde Tusk na afloop van een EU-top die werd overheerst door spanningen tussen Londen en de EU.

Tot het Goedevrijdagakkoord in 1998, dat een einde maakte aan de gewelddadigheden tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, was de grens zwaar beveiligd. Dankzij het vredesproces kunnen mensen en goederen sindsdien vrij de grens over en weer.

