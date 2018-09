NVWA vast aan regels bij meten gif in sigaret

donderdag 20 september 2018 , 13:55

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zit gewoon vast aan regels bij het meten van het gif in sigaretten. Ze moet de wettelijk vastgestelde methode blijven gebruiken om teer, nicotine en koolmonoxide in de rook van sigaretten vast te stellen. Dat antwoordt de autoriteit op een oproep om scherper te meten en vervolgens alle sigaretten uit de handel te nemen die dan boven de maximumwaarden uitkomen.

In genoemd verzoek werd gepleit voor de zogenoemde Canadian Intense (CI) methode. Deze geeft een realistischer beeld van de hoeveelheid giftige stoffen die rokers inademen. In de Tabaks- en rookwarenwet is echter vastgelegd dat de NVWA gebruik moet maken van de zogenoemde ISO-meetmethode. ,,De NVWA kan dus alleen een andere meetmethode gebruiken als de wet op dit punt is aangepast", zegt ze zelf.

De tabaksregelgeving bepaalt dat sigaretten niet meer dan 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mogen afgeven. De ISO-methode geeft echter een vertekend beeld sinds er gaatjes in sigarettenfilters zitten.

Frits van Dam, secretaris van de Stichting Rookpreventie Jeugd, zegt dat hij nu naar de rechter zal stappen om iets aan de situatie te doen. Volgens hem vindt bijna iedereen het ,,heel erg gek" dat de ISO-methode nog wordt gehanteerd. Hij put wel hoop uit de zin die de autoriteit donderdag zelf bezigde in de bekendmaking: ,,De CI-methode geeft een realistischer beeld van de hoeveelheid giftige stoffen die rokers inademen bij het roken van een sigaret."

De raadsman van de stichting, Phon van den Biesen, denkt over een week of twee met de zaak naar de bestuursrechter in Rotterdam te kunnen. Centrale vraag is welke regel moet worden nageleefd, zegt hij, de huidige wettelijke regel of de regel dat mensen beschermd moeten worden. Het gaat er volgens hem om wat de roker werkelijk binnenkrijgt en niet wat de ISO-rookmachine meet.

Hij hoopt dat de rechter in Rotterdam ,,de stoute schoenen aantrekt" en zegt dat het meten in Nederland anders moet, ondanks de Europese verplichtingen. ,,Anders moeten we het aan de Europese rechter voorleggen."

