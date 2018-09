Brussel dreigt Facebook met sancties

donderdag 20 september 2018 , 10:51

Bron: LoboStudioHamburg - Flickr

BRUSSEL (ANP) - Het geduld van de Europese Commissie met Facebook raakt op. Als het bedrijf niet voor het eind van het jaar transparanter is over wat het doet met de gegevens van zijn gebruikers, kan het zware sancties tegemoet zien. Dat zei Europees commissaris Vera Jourová (justitie en consumenten) donderdag in Brussel.

Facebook heeft al maanden geleden beloofd om zijn misleidende gebruikersvoorwaarden aan te passen, maar heeft dat tot nog toe niet gedaan. ,,Mijn geduld is op. Dit duurt te lang”, aldus Jourová. ,,Het is nu tijd voor daden en niet nog meer beloften.’’

De kritiek van de Commissie en Europese consumentenorganisaties richt zich vooral op de onduidelijkheid over wat Facebook met alle persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doet. Veel mensen weten niet dat Facebook het absolute copyright claimt op alles wat zij op Facebook zetten, zelfs als ze hun account stopgezet hebben'', aldus Jourova. In de gebruikersvoorwaarden is dat moeilijk te vinden. ,,Ik wil dat Facebook daarover volstrekt duidelijk is tegen zijn gebruikers.''

Facebook heeft in de EU-landen 380 miljoen gebruikers.

