Rutte blijft geloven in akkoord over brexit

Bron: The Council of the European Union

SALZBURG (ANP) - Premier Mark Rutte denkt dat de EU en Groot-Brittannië tot een akkoord kunnen komen over de scheidingsvoorwaarden en de toekomstige relatie na de brexit. Maar Nederland is niet bereid zodanig toegevingen te doen aan premier Theresa May dat het schadelijk is voor de interne markt van de EU, zei hij voor het begin van de tweedaagse EU-top in Salzburg.

,,Het is voor Nederland van belang dat er goede afspraken komen voor een sterke relatie met de Britten als ze uit de EU zijn, om zaken te kunnen blijven doen met 65 miljoen Britten. Maar dat mag niet ten koste gaan van de samenhang van de EU-markt, van na de brexit nog steeds 420 miljoen mensen. Nederland is een van de grootste exporteurs van de wereld, grotendeels binnen Europa.''

Rutte verwacht niet dat er op de top in Salzburg een doorbraak komt. ,,Dat zal echt pas richting oktober of misschien november worden.‘’

De EU-leiders spreken donderdag zonder May erbij over de onderhandelingen tussen Brussel en Londen, die nagenoeg zijn vastgelopen. De Britse premier wil dat de EU zich flexibeler opstelt. Ze waarschuwde woensdagavond tijdens een werkdiner volgens Britse media dat het echter ,,geen optie’’ is om de onderhandelingen te verlengen of vertragen.

De deadline ligt aan het eind van november omdat het Britse parlement tijd nodig heeft om een akkoord goed te keuren voor het feitelijke uittreden op 29 maart 2019 om 23.00 uur Britse tijd. ,,We moeten met elkaar praten om te zien waar ruimte is'', aldus Rutte. De EU streeft naar een akkoord omdat een Brits vertrek zonder goede afspraken tot chaos dreigt te leiden.

