Uitgestoken hand coalitie ver te zoeken

woensdag 19 september 2018

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

O v e r z i c h t

DEN HAAG (ANP) - In de troonrede gaf het kabinet nog aan samenwerking te zoeken met de oppositie. Maar een dag later tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is van een uitgestoken hand weinig te merken bij de vier coalitiepartijen. Geen van de coalitiepartijen zag brood in tegenvoorstellen die de drie grootste linkse oppositiepartijen samen hebben gedaan.

,,Ik sta hier met uitgestoken handen, maar wil er geen brandnetels in krijgen", zei Alexander Pechtold (D66) tegen Lodewijk Asscher (PvdA) toen die met een voorstel op onderwijsgebied kwam. Lilian Marijnissen (SP) werd door de coalitiepartijen stevig aangepakt toen ze stelde dat de ,,publieke sector in fik staat". CDA'er Sybrand Buma hoorde van Jesse Klaver van GroenLinks ,,een uur lang een litanie tegen ongeveer alles wat dit kabinet doet".

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - die in beide Kamers een meerderheid van een zetel hebben - hielden de gelederen strak gesloten. Alleen toen VVD'er Klaas Dijkhoff begon over zijn plan om misdrijven in probleemwijken harder te bestraffen, brak even de eenheid. ,,Het slaat helemaal nergens op", vonniste CDA'er Sybrand Buma. ,,Idioot", sprak Alexander Pechtold (D66) over het plan. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei er ,,een beetje huiverig'' van te worden.

De afschaffing van de dividendbelasting was de rode lijn in de strijd van de linkse oppositie tegen het kabinet. Grote bedrijven zijn volgens Asscher zeer welkom in Nederland, maar ze moeten ,,ons niet de wet voorschrijven''. Het kabinet moet zich richten op de innovatieve en creatieve economie van de toekomst, vindt Klaver. Dat is ,,veel belangrijker dan een hoofdkantoor-functie van Shell of Unilever".

De omstreden maatregel van het kabinet die 1,9 miljard kost, werd door zowel Dijkhoff als Buma stevig verdedigd. De afschaffing is net zo noodzakelijk als extra investeringen in Defensie, zei Buma. Segers en Pechtold, beide niet blij met de afschaffing, noemden het onderwerp niet in hun bijdrages.

Het kabinet reageert vrijdag. Dat is uitzonderlijk omdat er nooit op die dag wordt vergaderd, maar de premier moet donderdag bij een informele EU-top in Salzburg zijn.

