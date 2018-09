Premier May ook naar extra top over brexit in november

woensdag 19 september 2018 , 17:40

Bron: The Council of the European Union

SALZBURG (ANP) - De Britse premier Theresa May zal aanwezig zijn op een extra top half november over de brexit. Dat zijn May en de 27 andere EU-leiders overeengekomen, bevestigen hoge EU-bronnen. May mag echter niet aanzitten bij de 27, ze krijgt een apart zaaltje. De top moet op het hoogste niveau de laatste struikelblokken uit de weg ruimen voor een 'ordelijke' scheiding van het Verenigd Koninkrijk van de EU eind maart 2019.

Volgens EU-president Donald Tusk is er ,,bereidheid tot samenwerking'' bij zowel de 27 EU-landen als bij de Britten om tot een akkoord over de scheiding en de toekomstige relatie te komen. ,,Er is hoop maar er is meer nodig'', zei hij in Salzburg voor het begin van een tweedaagse EU-top waar migratie het hoofdthema is. Donderdag komt ook de brexit aan bod, maar zoals gebruikelijk mag May er niet bij zijn als de 27 met elkaar de stand van zaken bespreken.

De grootste hinderpaal voor een scheidingsovereenkomst blijft de grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en Ierland, de enige landgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en een EU-land. Sinds het Goedevrijdagakkoord in 1998, dat een einde maakte aan de gewelddadigheden tussen de (pro-Ierse) katholieken en (pro-Britse) protestanten, mogen goederen en personen vrij de grens over. Na de brexit moeten die weer worden gecontroleerd, wat vrijwel niemand wil.

Brussel stelt daarom voor om in Noord-Ierland na de brexit min of meer de EU-regels voor vrij verkeer te laten doorgaan. Maar dat schept eigenlijk een nieuwe grens, zegt Londen, namelijk tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk waar Noord-Ierland deel van is. May vindt dat onaanvaardbaar.

Terug naar boven