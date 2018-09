Premier België: Nederland is in goede handen

woensdag 19 september 2018 , 13:25

SALZBURG (ANP) - Nederland hoeft zich geen zorgen te maken over de afwezigheid van premier Mark Rutte op het werkdiner van de EU-leiders woensdagavond op hun tweedaagse top in Salzburg. ,,Nederland is in goede handen, Mark'' twittert Charles Michel, de premier van België. Daarachter heeft hij het internationale teken van de omhooggestoken duim gezet.

Omdat Rutte in de Tweede Kamer moet zijn voor de Algemene Politieke Beschouwingen vervangt Michel hem tijdens het informele diner in de Felsenreitschule. Onderwerp van discussie is migratie. Volgens een EU-diplomaat hebben de premiers ,,de posities afgestemd''. Wat Michel zal zeggen is niet bekend maar ,,in lijn'' met Den Haag. ,,Uitdagingen pakken we samen aan met onze Beneluxpartners!'' antwoordt Michel nog op een tweet van Rutte, die zijn Franstalige ambtsgenoot zowel in het Nederlands als Frans bedankt. Er worden overigens geen besluiten genomen.

De drie Benelux-premiers hebben afgesproken voor elkaar te spreken als een van hen niet op een EU-top kan zijn. Rutte verving vorig jaar een keer de Luxemburger Xavier Bettel, die dat in 2014 al eens voor Rutte had gedaan.

Op donderdag is Rutte wel in Salzburg.

