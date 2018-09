Orban naar Europees Hof vanwege artikel-7 procedure

woensdag 19 september 2018 , 11:11

Bron: kremlin.ru

DEN HAAG (PDC) - De Hongaarse premier Viktor Orbán stapt naar het Europees Hof om de artikel-7 procedure tegen zijn land te verbieden. Het Europees Parlement stemde vorige week voor het starten van deze strafprocedure tegen Hongarije.

In haar rapport gaf Hongarije-rapporteur Judith Sargentini aan dat in Hongarije omstreden wetswijzigingen zijn doorgevoerd die de democratie onder druk zetten. Zo heeft de regering van Orban een mediawet en een universiteitswet ingevoerd, waarin allerlei beperkingen worden opgelegd. Daarnaast wordt volgens het rapport misbruik gemaakt van EU-subsidies en is er forse kritiek op de harde opstelling van Hongarije in de vluchtelingencrisis.

Bron: NRC Handelsblad, 18 september 2018

Terug naar boven