Apple betaalt Ierland Europese 'boete' van 14,3 miljard euro maar Ierland int nog niet

DEN HAAG (PDC) - Techgigant Apple heeft de naheffing van 13,1 miljard euro die de Europese Commissie had opgelegd plus 1,3 miljard euro rente overgemaakt aan de Ierse overheid. De Ierse regering vecht deze 'boete' van de Commissie aan en zal deze ook nog niet innen.

In 2016 stelde de Commissie dat de Ierse regering en Apple oneerlijke belastingafspraken hadden gemaakt en eiste dat Ierland Apple alsnog zou aanslaan voor belastingen. Apple en Ierland maakten bezwaar tegen het oordeel van de Commissie. Mede doordat de Commissie een rechtszaak begon tegen Apple om het bedrijf te dwingen het achterstallige belastinggeld over te maken besloot Apple het geld alsnog over te maken.

De Ierse regering was ondertussen een rechtszaak begonnen tegen de Europese Commissie omdat zij vindt dat Ierland geen onheuse belastingafspraken heeft gemaakt en de Commissie niet bevoegd acht te oordelen over haar belastingafspraken met bedrijven als Apple. Die zaak loopt nog, en tot er een uitspraak is zal de Ierse regering het geld op een speciale rekening laten staan.

