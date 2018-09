EU-leiders in Salzburg voor top over migratie

woensdag 19 september 2018 , 4:00

SALZBURG (ANP) - De EU-leiders zijn woensdag en donderdag in Salzburg voor een migratietop. Gastheer is de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz die als tijdelijk EU-voorzitter tempo wil maken met de aanpak van het migratievraagstuk.

De regeringsleiders en presidenten beginnen woensdagavond om 19.30 uur met een werkdiner in de Felsenreitschule, het theater waar de zingende familie Von Trapp, wereldberoemd door de film The Sound Of Music, optrad. Premier Mark Rutte mist het diner want hij moet in de Tweede Kamer zijn. Bij het toetje mag premier Theresa May haar zegje doen over de brexit. Er is nog maar weinig tijd om een akkoord te bereiken over de scheiding en de toekomstige relatie. EU-president Donald Tusk stelt voor er in november een extra top over te houden.

Rutte is er donderdag wel bij. Vanaf half tien staat in de Mozarteum Universiteit de veiligheid binnen de EU op de agenda, waaronder het versterken van de EU-buitengrenzen.

Tijdens de lunch om 13.00 uur praat EU-onderhandelaar Michel Barnier de leiders minus May bij over de brexitonderhandelingen. De top eindigt met persconferenties na 15.00 uur.

