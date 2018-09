Frans Timmermans wil graag op post blijven

dinsdag 18 september 2018 , 19:20

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans zou graag lid blijven van de Europese Commissie. Het mandaat van de Nederlandse vicevoorzitter loopt volgend jaar af, maar zijn werk is naar eigen zeggen nog niet klaar.

,,Ik heb niet de intentie om weg te gaan, maar om door te gaan’’, zei de 57-jarige politicus na afloop van overleg in Brussel over de procedure die hij tegen Polen heeft gelanceerd vanwege de schending van de grondslagen van de rechtsstaat. ,,Ik heb in Nederland de reputatie extreem vasthoudend te zijn’’, aldus Timmermans. ,,Dit gaat verder dan enkele wetswijzigingen. Het gaat om de fundamentele vraag of de rechtsstaat een fundamenteel principe is van hoe de unie is georganiseerd.''

Of Timmermans opnieuw wordt voorgedragen is een zaak van de Nederlandse regering. Zijn partij, de PvdA, is daarin niet vertegenwoordigd. Ingewijden achten echter niet uitgesloten dat hij steun krijgt voor een tweede termijn.

