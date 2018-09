EUCAP Sahel Niger: Raad verlengt missie met 2 jaar

Bron: European Defence Agency - flickr

Op 18 september 2018 heeft de Raad het mandaat van EUCAP Sahel Niger verlengd tot en met 30 september 2020 en overeenstemming bereikt over een budget van € 63,4 miljoen voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2020.

Ook heeft de Raad het mandaat van de missie geactualiseerd. Sinds de start ervan in 2012 verstrekt EUCAP Sahel Niger advies en opleiding om de Nigerese autoriteiten te helpen hun veiligheidsvermogens te versterken. De missie ondersteunt de capaciteitsopbouw van de Nigerese veiligheidsorganen in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Sinds 2016 assisteert de missie ook de Nigerese centrale en lokale autoriteiten, evenals de veiligheidstroepen, bij de ontwikkeling van de procedures en technieken om irreguliere migratie beter te beheersen en aan te pakken.

EUCAP Sahel Niger draagt bij tot de ontwikkeling van een geïntegreerde, multidisciplinaire, coherente, duurzame en op de mensenrechten gebaseerde aanpak bij de diverse Nigerese veiligheidsorganen.

Hoofd van de missie is Frank Van der Mueren. Het hoofdkwartier van de missie is in Niamey gevestigd.

