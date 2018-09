Nederlandse EU-gezant voor Midden-Oosten

dinsdag 18 september 2018 , 10:28

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft een Nederlandse diplomaat benoemd tot speciale vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Susanna Terstal gaat per direct aan de slag. Haar benoeming geldt in eerste instantie tot en met 29 februari 2020.

Terstal krijgt de opdracht initiatieven en acties te stimuleren die leiden tot een definitieve regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict, gebaseerd op een tweestatenoplossing. Het onderhouden van contacten met alle betrokken partijen, waaronder de VN, maakt deel uit van haar takenpakket.

Terstal was de afgelopen drie jaar ambassadeur van Nederland in Iran, waar ze de eerste twee jaar ook de EU vertegenwoordigde. Daarvoor was ze ambassadeur in Angola. De juriste trad in 1994 in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was onder meer plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger in Genève.

