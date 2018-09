Rutte III presenteert eerste begroting

dinsdag 18 september 2018 , 3:30

PRINSJESDAG

DEN HAAG (ANP) - De koetsrit met de koning, de troonrede in de statige Ridderzaal, het koffertje van de minister van Financiën, bewindspersonen in jacquet of met fleurige hoedjes: de rituele dans die Prinsjesdag heet staat weer voor de deur.

Zoals gebruikelijk - het is feitelijk ook een van de tradities van Prinsjesdag - lekte de meeste informatie al uit. Zo is bekend dat Nederlanders er gemiddeld 1,5 procent in koopkracht op vooruit gaan, waarbij werkenden de grootste vruchten plukken. Mensen met een uitkering gaan er in minder mate, iets minder dan 1 procent, op vooruit.

De economie groeit in 2019 naar verwachting met ruim 2,5 procent, maar op de lange termijn zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. Dat Groot-Brittannië de EU verlaat zal van invloed zijn op de Nederlandse economie, maar hoe is nog de vraag. En er zijn andere internationale ontwikkelingen, zoals de escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, die zich moeilijk laten voorspellen. Het Centraal Planbureau waarschuwde in maart al voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden net als de afgelopen twee jaar in de Glazen Koets naar de Ridderzaal gebracht. De Gouden Koets is een aantal jaar uit de roulatie voor grootschalig onderhoud. Na het uitspreken van de troonrede, keren koning en koningin terug naar Paleis Noordeinde, voor de traditionele balkonscène.

In de dagen na Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen, het enige jaarlijkse debat in de Tweede Kamer waarbij de grote lijnen van het overheidsbeleid worden gesproken. Normaal worden de beschouwingen op woensdag en donderdag gehouden, maar omdat premier Mark Rutte donderdag een Europese top heeft, wordt er bij hoge uitzondering behalve woensdag op vrijdag vergaderd.

