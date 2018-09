Eurocommissaris Sefcovic wil 'Spitzenkandidaat' voor Europese Sociaaldemocraten worden

maandag 17 september 2018 , 10:39

DEN HAAG (PDC) - Eurocommissaris Maros Sefcovic werpt zich op als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Maandagochtend maakte Sefcovic tijdens een persconferentie in het Europees Parlement bekend dat hij graag de Spitzenkandidaat van de Europese Sociaal-Democraten wil worden.

Sefcovic is sinds 2009 vicevoorzitter van de Europese Commissie en Eurocommissaris voor de energie-unie. Tijdens zijn persconferentie gaf hij aan zich zorgen te maken over de ongelijkheid en de onzekerheid die veel mensen in Europa ervaren.

Sefcovic wil naar eigen zeggen werken aan een trots, duurzaam en eerlijk Europa, waarbij de Europese normen en waarden het uitgangspunt zijn.

