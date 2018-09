Burgemeester Londen: nieuw brexit-referendum

zondag 16 september 2018 , 2:03

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft opgeroepen om een nieuw referendum te organiseren over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. In de zondagskrant The Observer heeft Khan kritiek op de onderhandelingen van de regering en zegt hij dat de manier van leven, de economie en de banen te veel gevaar lopen, zonder dat de kiezers zich erover mogen uitspreken.

,,De kiezers moeten zich kunnen uitspreken over ieder akkoord dat de regering sluit, of over een no-deal-brexit als er geen akkoord is, of over de optie om in de EU te blijven", schrijft Khan in de krant.

Premier Theresa May heeft herhaaldelijk uitgesloten dat er een tweede referendum komt. De parlementsleden mogen stemmen of ze het uiteindelijke akkoord zullen accepteren. Groot-Brittannië verlaat de EU op 29 maart 2019. De onderhandelaars van de EU en Groot-Brittannië zijn echter nog niet tot een akkoord gekomen over de onderlinge relatie na de brexit.

