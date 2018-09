België krijgt Europese hulp tegen varkenspest

vrijdag 14 september 2018 , 14:49

BRUSSEL (ANP) - Een team van deskundigen gaat op verzoek van België dit weekend helpen om ervoor te zorgen dat de Afrikaanse varkenspest zich daar niet uitbreidt. Dat meldt de Europese Commissie, die in nauw contact staat met de Belgische autoriteiten.

In de bossen bij Étalle, niet ver van Luxemburg, werd donderdag het zeer besmettelijke virus vastgesteld bij twee wilde zwijnen. Er is een beschermingszone ingesteld en er zijn monsters genomen bij 67 varkensbedrijven in de regio.

Wellicht worden extra maatregelen genomen. Het EU-draaiboek voorziet in een jachtverbod en beperking van de toegang tot het besmette gebied. Bij patrouilles aangetroffen karkassen moeten worden getest op de ziekte, die ongevaarlijk is voor mensen.

EU-commissaris Andriukaitis (Gezondheid) bespreekt de kwestie maandag met Belgische ministers. Nederland houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Terug naar boven