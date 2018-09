'Labour tegen elke brexitdeal van May'

vrijdag 14 september 2018 , 15:20

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse oppositiepartij Labour maakt zich hard om elke brexitdeal die premier Theresa May sluit, weg te stemmen. Dat heeft het vooraanstaande parlementslid Emily Thornberry gezegd in de Financial Times. Ze voorspelde bovendien dat het ontbreken van een acceptabele uitweg uit de Europese Unie, May nog voor kerst zal dwingen af te treden.

Thornberry, Labours schaduwminister van Buitenlandse Zaken, stelt in de krant dat een werkbaar akkoord er onder May ,,echt niet komt''. Wat haar betreft worden zo snel mogelijk, binnen enkele maanden, nieuwe verkiezingen uitgeschreven nu het aannemelijk is dat de premier het niet gaat redden bij een stemming over welke brexit-overeenkomst dan ook.

Het Verenigd Koninkrijk treedt op 29 maart uit de EU maar tot op heden is er maar heel weinig duidelijk en de verdeeldheid is groot. Een aantal rebellen binnen Mays Conservatieve Partij dreigt ook een deal af te keuren als ze die weet te sluiten in Brussel.

Thornberry ziet dat niet gebeuren. Labour heeft zes criteria opgesteld waaraan een brexit-overeenkomst moet voldoen om er ja tegen te kunnen zeggen en niets wijst erop dat May de oppositie tevreden gaat stellen. ,,En ik geloof ook niet dat ze met iets terugkomen dat de tory's verenigt'', aldus Thornberry. ,,Ze zijn niet in staat te regeren. We krijgen of deze herfst algemene verkiezingen of we krijgen ze komende lente''. Ze zei erbij die te prefereren boven een nieuw referendum.

