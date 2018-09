Nederlanders stemden verdeeld in zomertijdenquête

vrijdag 14 september 2018 , 12:11

BRUSSEL (ANP) - Nederlanders hebben verdeeld gestemd in de onlineraadpleging van de Europese Commissie over afschaffing van het jaarlijkse klokverzetten. Als het zover komt is 45 procent van de respondenten voor een permanente wintertijd en 40 procent voor de zomertijd, blijkt uit de definitieve uitslagen. Van de Nederlandse bevolking gaf 0,16 procent een mening, wat neerkomt op minder dan 30.000 deelnemers.

EU-breed was 56 procent van de 4,6 miljoen deelnemers voor permanente zomertijd en 32 procent voor wintertijd. De Europese Commissie wil dat het klokritueel volgend jaar overal gelijktijdig ten einde komt, maar legt de bal bij de lidstaten. Als zij het voorstel goedkeuren, moeten zij hun keuze in april doorgeven. De Nederlandse regering neemt over een paar weken een beslissing.

In theorie kan het zijn dat er een tijdsverschil komt tussen Nederland en bijvoorbeeld België, beaamde verantwoordelijk EU-commissaris Violeta Bulc (Transport). Zij overlegt met de EU-landen over een ,,gecoördineerde’’ aanpak. ,,Nog niets is zeker.’’ Negatieve gevolgen voor de interne markt moeten worden voorkomen, aldus Brussel.

