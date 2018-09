Rutte: weinig hoop op verbetering Hongarije

vrijdag 14 september 2018 , 8:19

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte heeft weinig hoop dat de Hongaarse regering haar beleid gaat aanpassen nu het Europees Parlement wil dat een strafprocedure tegen het land wordt begonnen. Als Hongarije niet met aanpassingen komt, is Nederland voorstander van een strafprocedure, maakte hij in de Tweede Kamer duidelijk. ,,Wij maken ons zeer grote zorgen over Hongarije."

Het Europees Parlement wil dat Artikel 7 in werking wordt gesteld. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije bepaalde rechten worden ontnomen zoals het stemrecht. Zover is het nog lang niet. Eerst komt er een hoorzitting met Hongarije en moet duidelijk worden of de regering in Boedapest haar leven wil beteren.

Rutte denkt dat de kans daarop miniem is. Dat zou volgens hem een ,,wondertje" zijn. Het land ligt onder meer onder vuur vanwege aantasting van de persvrijheid en de onafhankelijke rechtspraak.

Sommige landen zoals Polen en Tsjechië hebben al uitgesproken Hongarije te steunen. Rutte vindt het nog te vroeg om formeel stelling te nemen. ,,Dat is niet netjes. Dan geef je Hongarije ook weer een cadeautje."

Terug naar boven