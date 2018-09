Rutte vindt 10.000 grensbewakers 'beetje wild'

donderdag 13 september 2018 , 15:47

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Een Europese grenspolitie met 10.000 medewerkers, zoals voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie graag ziet, vindt premier Mark Rutte ,,wel een beetje wild". Het zou volgens hem ook wel ,,heel veel geld" gaan kosten.

Rutte zei dat tijdens een debat in de Tweede Kamer over de informele top van Europese staats- en regeringsleiders volgende week in het Oostenrijkse Salzburg. Hij zei voor versterking van de bewaking van de Europese buitengrenzen te zijn. Die moeten over voldoende capaciteit beschikken. Maar de lidstaten blijven ,,primair verantwoordelijk" voor de grensbewaking.

Volgens Juncker moet de in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht groeien van 1300 tot 10.000 man. De organisatie zou ook meer bevoegdheden krijgen en centraal worden aangestuurd. Hij zei dat woensdag in zijn jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement.

,,Veel van de speech beviel mij", zei de premier. Hij kon zich goed vinden in onder meer Junckers woorden over Europese waarden, de handel en de interne markt. Ook prees hij het feit dat Juncker eerder deze zomer tijdens een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog wist af te wenden.

Behalve de grensbewaking verschilt Rutte ook van mening met de voorzitter van de Europese Commissie over de uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Dat zou zich ook moeten gaan bezighouden met terrorismebestrijding. De premier ziet niets in zo'n uitbreiding van taken. ,,Zoals de voorstellen er nu liggen, willen we ze niet."

Terug naar boven