Bezwaren EU tegen fusie T-Mobile en Tele2

donderdag 13 september 2018 , 14:32

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de fusie van T-Mobile en Tele2 in Nederland en breidt zijn onderzoek uit. Volgens de toezichthouder blijft er niet genoeg concurrentie over als er nog maar drie mobiele netwerken overblijven. Ook wordt er nu gekeken of de telecomaanbieders eerder geneigd zullen zijn samen te spannen en of providers zonder eigen netwerk nog wel tegen gunstige tarieven toegang kunnen krijgen tot de netwerken van de grote partijen.

De Europese Commissie is verder bang dat de combinatie van de derde marktpartij, T-Mobile, en de nummer vier, Tele2, tot hogere prijzen voor consumenten leidt. Gezamenlijk hebben de twee bedrijven een kwart van de Nederlandse markt voor mobiele telefonie in handen. Ook zou er minder vernieuwing kunnen zijn.

T-Mobile en Tele2 zijn het niet eens met de analyse van de commissie. Deutsche Telekom noemt het ,,verrassend'' dat de Europese Commissie het niet over de ,,specifieke marktomstandigheden'' heeft en de ,,aanzienlijke voordelen'' voor de consument ook niet benoemt. T-Mobile en Tele2 noemen het belangrijk dat ze samen verder kunnen om zo de dure investeringen in een 5G-netwerk te kunnen dragen.

De commissie had eerder al aangekondigd een uitvoerig onderzoek te doen naar de voorgenomen fusie. De Europese Unie heeft de lat voor telecomfusies hoog gelegd. Een samengaan van Britse telecomaanbieders werd eerder al tegengehouden. Bij het samengaan van twee Italiaanse telecomaanbieders bedong Brussel stevige concessies.

