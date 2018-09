Malta wil van onderzoeker Omtzigt af

woensdag 12 september 2018 , 23:06

DEN HAAG/VALLETTA (ANP) - Malta is niet blij met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die namens de Raad van Europa de mogelijke machinaties rond de moord op een Maltese journaliste onderzoekt. De Maltese regering vindt Omtzigt partijdig en niet integer en had graag gezien dat hij was vervangen, laat de regering weten in de Times of Malta.

Omtzigt gaat na of het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia wel eerlijk verloopt. Caruana Galizia had machtige vijanden gemaakt met haar onthullingen over corruptie. In zijn eerste rapport over de zaak constateerde Omtzigt al dat de rechtsstaat in de EU-lidstaat veel gebreken vertoont en dat hetzelfde geldt voor het moordonderzoek.

Dat schoot Malta in het verkeerde keelgat. Een Maltese afgevaardigde in de Raad van Europa probeerde daarop Omtzigt van de zaak te halen, maar hij stond volgens ingewijden alleen. De Maltese regering is teleurgesteld dat deze Manuel Mallia bot ving, laat zij optekenen in de Maltese krant.

Terug naar boven