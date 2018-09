EU-parlement wil Hongarije op de strafbank

woensdag 12 september 2018 , 13:39

Bron: European People's Party

STRAATSBURG (ANP) - Een meerderheid van het Europees Parlement (448 voor, 197 tegen en 48 onthoudingen) is voor het activeren van de zwaarste strafprocedure tegen Hongarije. De ontwikkelingen in het voormalige Oostblokland vormen een "systemische bedreiging" voor de Europese waarden, vindt het parlement.

Het stemde in met de conclusies van rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks) dat de regering van premier Viktor Orban al sinds 2010 maatregelen treft die de rechtsstaat en democratie uithollen. Zo worden de onafhankelijke media en academische wereld beknot, hulporganisaties gedwarsboomd en onafhankelijke rechters vervangen door 'vriendjes' van de regering.

Het parlement roept nu de lidstaten op het zogenoemde artikel 7 van het EU-verdrag voor Hongarije in te roepen. Daardoor kan het land uiteindelijk het stemrecht in de ministerraden worden ontnomen, maar daarover moeten alle EU-landen het eens worden. ,,Het is nu aan regeringsleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet langer toe te kijken hoe de rechtsstaat wordt stukgemaakt. Het gaat hier om de rechten van de Hongaarse burgers'', aldus Sargentini.

Van doorslaggevend belang was de positie van de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van christendemocraten waarbij Orbans partij Fidesz is aangesloten, evenals het CDA. Fractieleider Manfred Weber spoorde zijn partijgenoten aan in te stemmen met de oproep, zoals hij zelf besloot te doen na het debat dinsdag in aanwezigheid van Orban. ,,Ik zag geen enkele bereidheid bij de premier om aan onze zorgen tegemoet te komen.'' Ook de vijf CDA'ers stemden voor.

Fidesz wordt naar verwachting geschorst als lid van de EVP.

