Brussel wil manipulatie verkiezingen tegengaan

STRAATSBURG (ANP) - Om te voorkomen dat bedrijven of andere landen verkiezingen in Europa manipuleren stelt de Europese Commissie nieuwe regels voor. ,,We moeten onze vrije en eerlijke verkiezingen beschermen’’, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker.

Het dagelijks EU-bestuur waarschuwt voor ,,massale online desinformatiecampagnes’’. Zonder ze expliciet te noemen verwees Juncker naar het schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica, en pogingen van Rusland electorale invloed uit te oefenen.

De regels voor politieke advertenties op internet worden aangescherpt. Europese politieke partijen kunnen een boete krijgen als ze persoonsgegevens misbruiken om de uitkomst van de Europese verkiezingen opzettelijk te beïnvloeden. Die kan oplopen tot 5 procent van hun jaarlijkse budget. Zij kunnen over het jaar van de overtreding geen Europese subsidie aanvragen. Ook nationale partijen moeten informatie verstrekken over hun uitgaven voor reclamecampagnes op internet.

,,Wij mogen niet naïef zijn: sommigen willen de Europese verkiezingen verstoren en zij beschikken over geraffineerde instrumenten’’, waarschuwt vicevoorzitter Frans Timmermans. Hij moedigt de lidstaten dringend aan nauw samen te werken om verkiezingsmanipulatie en datamisbruik te voorkomen, om ,,onze democratische weerbaarheid te versterken’’.

