New York neemt kroon van Londen over door brexit

woensdag 12 september 2018 , 11:35

Bron: © PDC

NEW YORK (ANP) - New York heeft de koppositie van Londen als meest aantrekkelijke financiële centrum ter wereld overgenomen van Londen. Londen is nog wel tweede, vóór Hongkong en Singapore, zo blijkt uit een jaarlijks onderzoek van bureau Z/Yen.

Londen verliest zijn kroon door de geplande Britse uittreding uit de Europese Unie in 2019. Veel financiële instellingen verhuisden om die reden geheel of gedeeltelijk naar andere steden in de EU om toegang te houden tot de Europese eenheidsmarkt. Onder meer Amsterdam spinde daar garen bij, dat net als Frankfurt, Wenen en Milaan flink steeg op de ranglijst, maar desondanks nog niet in de bovenste regionen te vinden is.

Het onderzoek richtte zich onder meer op zaken als beschikbare infrastructuur en toegang tot geschoold personeel. Koploper New York verloor punten, maar minder dan Londen.

