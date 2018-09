EU-parlement stemt vandaag over straf Hongarije

woensdag 12 september 2018 , 4:00

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt in Straatsburg over de vraag of de zwaarste strafprocedure tegen Hongarije moet worden geactiveerd. Door het zogenoemde artikel 7 van het EU-verdrag in te roepen, kan een lidstaat uiteindelijk het stemrecht in de ministerraden worden ontnomen.

Volgens rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks) vormen de ontwikkelingen in Hongarije een "systemische bedreiging" voor de Europese waarden. De regering van premier Viktor Orban neemt al sinds 2010 maatregelen die de rechtsstaat aantasten. Zo worden de onafhankelijke media en academische wereld beknot, hulporganisaties gedwarsboomd en onafhankelijke rechters vervangen door 'vriendjes' van de regering.

Als het parlement het rapport aanneemt, is het de eerste keer dat het een artikel 7-procedure activeert. Tegen Polen loopt al zo'n procedure maar die werd vorig jaar door de Europese Commissie ingesteld.

De stemrondes beginnen om half een. Hongarije komt als zevende onderwerp aan de beurt.

