Rekenkamer EU wil actie tegen vieze lucht

dinsdag 11 september 2018 , 11:30

LUXEMBURG/BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie moet de normen voor luchtkwaliteit ,,ambitieus'' aanscherpen om de lucht schoner te krijgen, vindt de Europese Rekenkamer. De normen zijn nu veel minder streng dan de Wereldgezondheidsorganisatie en wetenschappers nodig achten en zelfs die worden in de meeste EU-landen overschreden, schrijven de controleurs in een rapport.

Elke dag overlijden meer dan 1000 Europeanen vroegtijdig door luchtvervuiling, en de maatschappelijke schade bedraagt ,,honderden miljarden euro’s’’. De rekenkamer keek met name naar de schadelijkste stoffen: fijnstof, stikstofdioxide en ozon. In Nederland is vooral stikstof een probleem, zeker in stedelijke gebieden. Rond intensieve veehouderijen zorgt fijnstof voor ongezonde lucht.

Het EU-beleid heeft de afgelopen decennia wel bijgedragen tot minder uitstoot van schadelijke stoffen, maar de volksgezondheid is nog altijd in het gedrang. Daarbij speelt mee dat door de EU gefinancierde projecten niet altijd doelgericht zijn.

De meeste lidstaten leven de normen niet na en doen te weinig voor een schonere lucht, stelt de rekenkamer verder vast. Bovendien is de vraag of wel op de juiste plekken wordt gemeten.

De Europese Commissie heeft tegen veel lidstaten juridische stappen gezet en zelfs enkele landen voor het Europees Hof gedaagd en daar gelijk gekregen. Desondanks ,,blijven de lidstaten de grenswaarden voor de luchtkwaliteit regelmatig schenden’’.

Burgers en organisaties proberen in tal van landen, ook in Nederland, via de nationale rechter maatregelen af te dwingen. De Europese regels voor luchtkwaliteit bieden echter ,,uitdrukkelijk'' minder bescherming dan sommige andere milieurichtlijnen, aldus de rekenkamer. Die vond ook dat overheden inwoners veel beter moet informeren over de risico’s van de lucht die ze inademen.

De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese normen, verzekerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) deze zomer.

