Tsipras belooft een stabiel Griekenland

dinsdag 11 september 2018 , 11:15

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Griekenland wil, na acht jaar door de eurolanden financieel op de been te zijn gehouden, niet terug naar het verleden. Premier Alexis Tsipras is vastbesloten de fouten van vroeger te herstellen, de stabiliteit en veiligheid in het land te versterken en door te gaan met hervormingen die Griekenland gezond moeten maken en houden.

De leider van de radicaal-linkse partij Syriza zei dat tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij sprak op uitnodiging van voorzitter Antonio Tajani over de toekomst van de EU, zoals acht regeringsleiders onder wie premier Mark Rutte voor hem.

Tsipras toonde zich optimistisch over vrede, solidariteit en welvaart in de EU maar ging verder vooral in op binnenlandse ontwikkelingen. Het land is sinds 20 augustus uit het internationale steunprogramma. ,,We zijn daar sterker uitgekomen, we zijn een ander land nu. Het succes van Griekenland is een succes voor heel Europa.’’

Kritiek had Tsipras wel op de manier waarop de EU de vluchtelingencrisis aanpakt en het gebrek aan solidariteit bij de EU-landen. ,,Solidariteit gaat niet à la carte.''

Hij haalde uit naar ,,het grote aantal lidstaten dat de grondbeginselen van de EU niet omarmt, waar isolatie heerst over samenwerking.'' Hij waarschuwde voor de opkomst van extreemrechtse en anti-Europese populistische partijen bij de Europese verkiezingen in mei 2019. Die bedreigen het bestaan van de EU, aldus de Griek. ,,Europa moet niet terugglijden naar een nationalistisch verleden.''

Terug naar boven