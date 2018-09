Denktank verwacht dat veroordeelde jihadisten in 2023 een nieuw gevaar vormen

dinsdag 11 september 2018 , 3:16

MEDIAWATCH - Veel jihadisten die sinds 2015 in Europa werden gearresteerd en veroordeeld, komen over ongeveer vijf jaar vrij. Volgens denktank Globsec kunnen zij opnieuw een gevaar vormen, meldt de Volkskrant.

Europese jihadisten die rond 2015 werden veroordeeld voor het uitvoeren of voorbereiden van terroristische misdrijven, kunnen vanaf 2023 - als de meesten van hen weer op vrije voeten zijn - een nieuw veiligheidsgevaar vormen. Dat schrijft de denktank voor veiligheidsvraagstukken Globsec op basis van bestudering van 197 veroordeelde jihadisten in elf verschillende Europese landen, waaronder Nederland.

2015 vormde het startsein voor een golf aan arrestaties van jihadisten. Gemiddeld werden deze jihadisten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en zeven maanden, berekende Globsec in het rapport Who are the European jihadis? dat deze week uitkomt. Op basis van achtergrondstudie van deze veroordeelde jihadisten gelooft Globsec dat zij tijdens hun gevangenschap nog verder zullen radicaliseren.

