Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over wachttijden asielprocedure

maandag 10 september 2018 , 19:51

Bron: Frontex

DEN HAAG (ANP) -VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen over het onverklaarbare oplopen van de wachttijden voor de asielprocedure. Volgens de organisatie moeten asielzoekers nu twintig weken wachten voor hun procedure begint, terwijl het aantal asielaanvragen is afgenomen.

De vluchtelingenorganisatie laat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het op tijd beoordelen van asielaanvragen meer prioriteit moet krijgen. Zo weten asielzoekers snel waar ze aan toe zijn, en kunnen ze zich ook snel richten op hun integratie of terugkeer naar hun land van herkomst, aldus VluchtelingenWerk. Bovendien kunnen vluchtelingen pas na hun asielprocedure gezinshereniging aanvragen. Hierdoor blijven sommige gezinsleden langer in een onveilige situatie, aldus de organisatie

