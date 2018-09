Weer tienduizenden mensen gevlucht in Syrië

maandag 10 september 2018 , 18:31

Bron: European Commission

GENÈVE (ANP/DPA/RTR) - Ruim dertigduizend mensen zijn recentelijk op de vlucht geslagen in het noordwesten van Syrië. Dat meldt het VN-agentschap voor Humanitaire Zaken (OCHA), dat rekening houdt met een nog veel grotere vluchtelingenstroom als een grootschalig offensief plaatsvindt in rebellenbolwerk Idlib.

Veel vluchtelingen zijn volgens de ,,eerste berichten'' afkomstig uit het gebied rond de strategisch belangrijke stad Jisr al-Shughur in Idlib. Ook zouden veel mensen zijn gevlucht uit het noordelijke deel van de aangrenzende provincie Hama.

Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten zouden de afgelopen dagen intensieve bombardementen hebben uitgevoerd op het rebellenbolwerk. Dat bestaat uit het grootste deel van Idlib en gedeelten van aangrenzende provincies. Er bevinden zich daar ook veel burgers die al waren gevlucht uit andere delen van Syrië.

OCHA waarschuwt dat 800.000 mensen op de vlucht kunnen slaan bij een groot offensief. ,,We bereiden ons voor op de mogelijkheid dat burgers in enorme aantallen in verschillende richtingen zullen bewegen'', zei de chef van de VN-dienst, Mark Lowcock.

