CDA draagt Esther de Lange opnieuw voor als lijsttrekker Europese Verkiezingen

maandag 10 september 2018 , 8:52

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Esther de Lange maakte vanochtend in Goedemorgen Nederland bekend dat zij door het partijbestuur van het CDA wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019. Tijdens de verkiezingen in 2014 was De Lange ook al lijsttrekker.

Sinds 2007 is De Lange werkzaam als Europarlementariër binnen de EVP, waar zij zich inzet voor een stabiel en zelfstandig Europa. Op dit moment is zij vicevoorzitter van de EVP en delegatieleider voor het CDA in het Europees Parlement. In november 2018 zal De Lange op het partijcongres officieel worden gekozen tot lijsttrekker.

Bron: Website CDA

