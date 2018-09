Johnson: May legt bomgordel om VK

zondag 9 september 2018 , 21:57

LONDEN (ANP ) - Boris Johnson heeft nog altijd geen goed woord over voor het brexitbeleid van de Britse premier Theresa May. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken ging er in een artikel in de Mail on Sunday met twee gestrekte benen in door te schrijven dat de regering-May ,,een bomgordel heeft gelegd rond de constitutie van het Verenigde Koninkrijk en de ontsteker heeft overhandigd aan (EU-onderhandelaar) Michael Barnier''.

Johnson spreekt ten aanzien van de onderhandelingen met de EU van een ,,semi-masochistische relatie'' en noemt het een ,,vernedering die ons blootstelt aan aanhoudende politieke chantage''. Brussel bepaalt volgens Johnson de regels en het VK heeft die slechts te accepteren. ,,Wij zien eruit als een slappeling van nog geen 50 kilo die komisch in de knoop wordt gelegd door een gorilla van 500 pond''.

Zijn woorden vielen slecht bij veel Conservatieven. Staatssecretaris Alan Duncan zei dat Johnson's kritiek ,,een van de afschuwelijkste momenten in de moderne Britse politiek'' markeert. Hij voorspelde dat dit het ,,politieke einde'' betekent van Johnson, ook al heeft deze ambitie May op te volgen. Andere Tories vrezen vooral een verdere splitsing in de partij.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven