Links en rechts in evenwicht bij Zweedse verkiezingen

zondag 9 september 2018 , 20:27

STOCKHOLM (ANP /RTR /DPA ) - Het centrumlinkse en centrumrechtse blok zijn bij de Zweedse parlementsverkiezingen ongeveer even groot geworden: 39,4 tegen 39,6 procent, volgens de eerste voorspellingen na het sluiten van de stembureaus zondagavond.

In vergelijking met de vorige stembusgang in het Scandinavische land betekent dat een stevige ruk naar rechts. Dat is in grote mate te danken aan de anti-immigratiepartij Zweden Democraten, die volgens de exitpolls 19,2 procent van de stemmen heeft gekregen.

De sociaaldemocraten, die de afgelopen jaren regeringsverantwoordelijkheid droegen, leverden flink in. De partij van premier Stefan Löfven blijft volgens de prognoses de grootste maar heeft geen zicht op de vorming van een stabiele rood-groene coalitie.

Terug naar boven