Britse vakbondsleden voor nieuw referendum

zondag 9 september 2018 , 10:52

BREXIT

LONDEN (ANP ) - Ongeveer twee derde van de Britse vakbondsleden is voor een nieuw referendum over de brexit. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 2700 leden van de drie grootste bonden, aldus The Guardian zondag.

Van de leden van Unite, de grootste vakbond, is 59 procent voor een nieuwe volksraadpleging en wil 61 procent in de EU blijven. Peilingen onder de leden van de twee andere gepolste vakbonden, Unison en GMB, geven een vergelijkbaar beeld te zien.

Veel vakbondsleden denken dat de werkgelegenheid minder wordt als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Ook vrezen ze dat de levensstandaard omlaag gaat.

De Britse vakbonden komen maandag bijeen voor een jaarlijks congres. Op die bijeenkomst wordt de brexit besproken.

