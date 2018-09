Sunday Times: politieplan voor onrust na brexit

zondag 9 september 2018 , 8:01

LONDEN (ANP ) - De Britse politie werkt aan een plan om sociale onrust te beteugelen die zou kunnen ontstaan na het uitblijven van een akkoord over de brexit tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. In een document dat in handen van The Sunday Times is gevallen, schrijft de politie dat het ,,goed mogelijk'' is dat militairen worden ingezet om te helpen bij het handhaven van de orde.

Ook denkt de politie aan het intrekken van verloven van agenten eind maart volgend jaar. In die periode stapt Groot-Brittannië uit de EU.

Het coördinatiecentrum van de nationale politie in Groot-Brittannië waarschuwt dat er sociale onrust zou kunnen ontstaan als de Britten na de brexit te maken krijgen met bijvoorbeeld een tekort aan medicijnen en hogere prijzen voor consumptiegoederen. Volgens The Sunday Times bespreekt de top van de nationale politie later deze maand het plan over de aanpak van eventuele onrust.

