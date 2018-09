Tsipras belooft meer geld en minder belasting

zaterdag 8 september 2018 , 21:01

THESSALONIKI (ANP /DPA ) - De Griekse premier Alexis Tsipras heeft zijn landgenoten beloofd in de komende maanden en jaren het minimumloon en de pensioenen stapsgewijs te verhogen en de belastingdruk te verminderen. Het land kan echter pas voor de lange termijn gestabiliseerd worden als de hervormingen doorgaan en er investeringen komen.

Athene zal alle benodigde maatregelen nemen in goed overleg met de schuldeisers. ,,We zijn vastbesloten ons aan de afspraken te houden', zei Tsipras zaterdagavond in een op tv uitgezonden openingstoespraak voor een handelsbeurs in de noordelijke havenstad Thessaloniki. Hij benadrukte dat de Griekse economie groeit en de werkeloosheid gestaag afneemt.

Niet iedere Griek is al tevreden. Er waren zaterdag felle demonstraties in Thessaloniki. De politie joeg de met stenen gooiende menigte met traangas uiteen, maar kon niet voorkomen dat een kei door het raam van het stadhuis vloog.

