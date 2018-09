Eurolanden bezorgd over Griekse begroting

zaterdag 8 september 2018 , 16:35

Bron: Steve Swayne

WENEN (ANP ) - Griekenland kan miljarden aan cash van de eurolanden mislopen, waarvan circa 200 miljoen van Nederland, als het land zich niet aan de afspraken over uitgaven en hervormingen houdt. Het beloofde geld kan als drukmiddel dienen om de Griekse regering ervan te weerhouden rare financiële sprongen te maken. De eurolanden zijn bezorgd omdat premier Alexis Tsipras publiekelijk zinspeelt op het terugdraaien of opschorten van afspraken over bezuinigingen op pensioenen.

De maatregel zou Tsipras stemmen kunnen opleveren. In oktober zijn er verkiezingen in het land en zijn partij staat fors achter in de peilingen. Maandag vertrekt een EU-delegatie naar Athene om de ontwerpbegroting voor 2019 tegen het licht te houden.

De uitkeringen vloeien voort uit een afspraak uit 2012 om de winsten die eurolanden hebben geboekt met het opkopen van Griekse staatsobligaties af te dragen aan Athene. Nederland heeft sinds 2012 in delen al 277 miljoen euro overgemaakt. De geschatte 200 miljoen die Nederland de komende jaren nog uitkeert is al in ingeboekt.

Minister Wopke Hoekstra wilde in Wenen, waar de EU-ministers van Financiën twee dagen bijeen waren, niet ingaan op de ontwikkelingen.

