Onderzoek justitie naar vicepremier Italië

vrijdag 7 september 2018 , 20:46

ROME (ANP ) - Het Italiaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini. Hij wordt beschuldigd van zware vrijheidsberoving, omdat hij ongeveer 150 bootvluchtelingen niet aan land wilde laten. Hij zou vijftien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Salvini, leider van de rechtspopulistische partij Lega, heeft een brief van justitie in Palermo gekregen. Die las hij vrijdag voor in een filmpje op Facebook. Hij zegt dat hij doorgaat op de koers die hij is ingeslagen: ,,Als morgen een ander schip met illegalen aankomt, zal het niet in Italië afmeren.''

