Hoekstra 'zeer eens' met belang nieuw bondgenoten na Brexit

WENEN (ANP ) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) onderschrijft het belang van een brede groep, nieuwe Europese bondgenoten voor Nederland nu het Verenigd Koninkrijk op het punt staat uit de EU te stappen. ,,Daar ben ik het zeer mee eens'', zei hij in Wenen. Volgens hem heeft Nederland al meer contact met landen die in het verleden niet voor de hand lagen, zoals Frankrijk, Spanje en Portugal.

Hoekstra reageerde op kritiek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die regering en parlement helpt het buitenlandbeleid te bepalen. Heroriëntatie is volgens de raad bijvoorbeeld nodig omdat Nederland in de EU niet meer kan rekenen op Britse steun en ,,om onwelgevallige Duits-Franse plannen af te remmen''. Ook vindt de AIV een leiderschapsrol van Nederland onder gelijkgezinde, kleinere landen als België, Luxemburg, Zweden of de Baltische lidstaten zinvol, maar dergelijke coalities kunnen geen meerderheden afdwingen.

Volgens Hoekstra blijft Duitsland ,,onze belangrijkste bondgenoot op veel onderwerpen’’ en is de Benelux ,,een logisch anker’’. Hij wees erop dat hij zaterdag in Wenen zijn Franse collega Bruno Le Maire een-op-een spreekt.

