ESM-topman wil ESM eerder inzetten als vangnet voor probleembanken

vrijdag 7 september 2018 , 15:37

Bron: The Council of the European Union

WENEN (ANP ) - Het zou een ,,positief signaal naar de markten zijn'' als het permanente Europese noodfonds ESM eerder dan in 2024 al als extra vangnet voor probleembanken beschikbaar zou zijn. Dat zei ESM-topman Klaus Regling na afloop van een Eurogroep in Wenen. In juni kwamen de EU-leiders op een top in Brussel overeen dat het ESM, dat landen als Griekenland, Ierland en Spanje op de been heeft gehouden, niet alleen overheden maar zo nodig ook probleembanken te hulp gaat schieten.

Het ESM zou per 1 januari 2024 inzetbaar moeten zijn, maar in de Eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone , gaan stemmen op om die datum naar voren te halen. Nederland is daar terughoudend in. Minister Wopke Hoekstra vindt dat ,,echt eerst de risico's bij banken moeten worden gereduceerd''. Zo moeten banken hun voorraad niet-inbare leningen terugdringen. De noordelijke lidstaten zijn bang dat zij anders zullen opdraaien voor zwakke banken in andere landen.

De kredietlijn van het ESM komt pas in beeld als andere maatregelen bij falende banken ontoereikend zijn. Zo worden eerst de aandeelhouders financieel aangesproken en daarna het resolutiefonds van de banken. Dat fonds is nog in opbouw en moet in 2025 zo'n 60 miljard euro bevatten.

Waar de Eurogroep nog niet uit is, is wie de bevoegdheid krijgt om te beslissen of en wanneer het ESM inspringt als een bank dreigt om te vallen. Volgens Regling moet het fonds in elk geval snel kunnen reageren, en moeten de nationale procedures van het land waar zo'n bank staat gerespecteerd worden.

