'Nederland zoekt nieuwe partners na brexit'

vrijdag 7 september 2018 , 6:45

BREXIT

DEN HAAG (ANP ) - Met de brexit verliest Nederland in het Verenigd Koninkrijk een bondgenoot op belangrijke terreinen als de handelspolitiek en een doelmatig begrotingsbeheer. Daarom moet Nederland nieuwe partners zoeken en is een andere politieke koers nodig, schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die regering en parlement helpt het buitenlands beleid te bepalen.

Heroriëntatie is volgens de raad bijvoorbeeld nodig omdat Nederland in de Europese Unie niet meer kan rekenen op Britse steun en ,,om onwelgevallig Duits-Franse plannen af te remmen''.

,,Nauwere samenwerking met grote lidstaten als Spanje en Italië is nodig. Een leiderschapsrol van Nederland onder gelijkgezinde, kleinere landen zoals België, Luxemburg of de Baltische lidstaten is zinvol, maar kan geen meerderheden afdwingen'', aldus AIV.

Terug naar boven