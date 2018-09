Rutte en collega’s eensgezind over migratie

donderdag 6 september 2018 , 18:09

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BOURGLINSTER (ANP ) - Solidariteit was het kernwoord bij overleg over migratie dat premier Mark Rutte donderdag had met de Franse president Emmanuel Macron en zijn Belgische en Luxemburgse ambtgenoten. Macron kondigde na afloop van het overleg in een Luxemburgs kasteel aan dat de vier over twee weken op een informele EU-top in Salzburg ,,concrete oplossingen’’ zullen aandragen in een poging de patstelling in de EU rond migratie te doorbreken.

Er is vooralsnog echter geen ,,miraculeuze’’ oplossing in zicht, zei de Luxemburgse premier Xavier Bettel . Rutte sprak over samenwerking met Afrikaanse landen, meer opvangcapaciteit in de regio en het bijstaan van Italië en Spanje, de landen waar de meeste migranten aankomen. Hij pleitte voor snelle uitvoering van afspraken die op een top in juni werden gemaakt over opvangcentra in Afrika en Zuid-Europa.

Het viertal wisselde ook van gedachten over de brexit, de economie, defensie en het buitenlands beleid. Het overleg diende volgens de Rijksvoorlichtingsdienst om ,,de klokken gelijk te zetten’’ in het nieuwe politieke jaar.

De vier leiders hebben allen een liberale signatuur en spraken kort over de Europese verkiezingen van volgend jaar mei. Macrons partij La République En Marche is nog niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd. De liberale ALDE-fractie , waar ook VVD en D66 in zitten, wil graag met hem samenwerken.

Volgens Rutte is dit een discussie voor later dit jaar. ,,We waren niet bijeen om te praten over liberale samenwerking.'' Hij wil volgens zijn woordvoerder nu niet alleen focussen ,,op poppetjes her en der, maar nadenken over het beleid en de grote thema's aanpakken''.

Macron wil zich niet zomaar aansluiten bij ALDE, maar mogelijk een nieuwe Europese fractie met een andere naam optuigen. Voor zo’n alliantie heeft hij al gesprekken gevoerd met partijen in onder meer Spanje, Italië en Denemarken.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven