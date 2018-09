Duitser Manfred Weber wil voorzitter Europese Commissie worden

woensdag 5 september 2018 , 11:02

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - De fractieleider van de christendemocraten in het Europees Parlement, Manfred Weber , wil de volgende voorzitter van de Europese Commissie worden. De 46-jarige Duitser maakte via Twitter zijn officiële kandidatuur namens de Europese Volkspartij (EVP) bekend.

Weber is de eerste die zich voor de baan aanmeldt. Na de Europese verkiezingen in mei volgend jaar moet een opvolger van de huidige voorzitter van het dagelijks bestuur van EU , de Luxemburger Jean-Claude Juncker , worden gekozen.

Het Europees Parlement eist dat het een zogenoemde Spitzenkandidaat wordt, de kandidaat van de politieke groep die de meeste stemmen krijgt bij de Europese verkiezingen. Op een top in februari bleek echter dat een ruime meerderheid van de EU-leiders dit ,,autonoom’’ willen kunnen beslissen, daarbij wel rekening houdend met de verkiezingsuitslag. Premier Mark Rutte is een van hen.

De beslissing wie de Spitzenkandidaat voor de EVP wordt, valt op het partijcongres in Helsinki in november. Er doen meer namen de ronde in het geruchtencircuit in Brussel, onder meer die van brexitonderhandelaar Michel Barnier en de Finse oud-premier Alexander Stubb .

