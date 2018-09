Litouwen verheugt zich op bezoek paus

dinsdag 4 september 2018 , 18:24

VILNIUS (ANP /DPA ) - Litouwen verheugt zich op het bezoek van paus Franciscus later deze maand. ,,Zijn komst plaatst ons volk, onze geschiedenis, ons land en onze geopolitieke en sociale situatie wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling'', zei Gintaras Grusas, de aartsbisschop van Vilnius en voorzitter van het Litouwse bisschoppenconferentie. Volgens hem is de visite van de kerkelijk leider uit Rome voor de overwegend katholieke Baltische staat een ,,zeer grote eer en gunst''.

President Dalia Grybauskaite sprak nadat het Vaticaan het programma voor de pauselijke trip naar de Oostzee dinsdag had bekendgemaakt van een ,,zeer bijzondere tijding en een geschenk voor Litouwen''. Op grote plakkaten aan kerken en gevels van huizen wordt de bevolking geattendeerd op het bezoek.

Franciscus begint zijn driedaagse trip op 22 september in Litouwen. Daarna doet hij ook Estland en Letland aan, de andere twee EU- en NAVO-leden in de regio. Het eerste en tot dusver enige bezoek van het hoofd van de katholieke kerk dateert van 25 jaar geleden. In september 1993 was Johannes Paulus II te gast in de Oostzeerepublieken.

