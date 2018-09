WRR: nadruk Europese integratie moet liggen op variatie

dinsdag 4 september 2018 , 11:33

DEN HAAG (PDC ) - De EU moet meer ruimte bieden aan de verschillen tussen lidstaten. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR ) in het nieuwe rapport Europese Variaties. De beeldvorming rondom de EU brengt vaak een keuze tussen meer of minder Europa. Met dit rapport wil de WRR duidelijk maken dat de werkelijkheid ingewikkelder is. Met meer variatie zou de EU beter rekening kunnen houden met de positie van de lidstaten.

De WRR stelt dat de Europese integratie in een impasse is geraakt door verschillende crises. Voorbeelden zijn de eurocrisis , vluchtelingencrisis en de Brexit . Om die impasse te doorbreken, moet de vraag naar eenheid en verscheidenheid in de Unie opnieuw aan de orde komen. Het Europese integratieproces zou meer ruimte moeten bieden aan uiteenlopende vormen van samenwerking. Specifiek moet dat plaatsvinden op drie terreinen: de interne markt, de Euro en de aanpak van migratie.

De strekking van het rapport sluit aan bij een recente oproep van de Franse President Macron . Hij pleitte voor een flexibel Europa waar landen kunnen kiezen om beperkt of uitgebreid te integreren.

