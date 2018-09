Europese Ombudsvrouw kritisch over benoemingsprocedure Martin Selmayr

dinsdag 4 september 2018 , 12:50

DEN HAAG (PDC ) - De Europese ombudsvrouw Emily O'Reilly stelt dat de benoemingsprocedure voor de secretaris-generaal van de Europese Commissie verbeterd moet worden. De aanbeveling van de ombudsvrouw volgt op een aantal klachten die zij kreeg naar aanleiding van de benoeming van Martin Selmayr in februari van dit jaar. Na onderzoek concludeert de ombudsvrouw dat de Commissie bij deze benoeming op meerdere punten tekortgeschoten is.

Volgens de ombudsvrouw heeft de Commissie een kunstmatige sfeer van urgentie gecreëerd rondom de benoeming om het niet publiceren van een vacature te rechtvaardigen. Ook gebruikte de Commissie de functie van adjunct-secretaris-generaal alleen maar om Selmayr snel door te kunnen laten stromen. De ombudsvrouw concludeert dat de communicatie van de Commissie met betrekking tot deze kwestie 'verdedigend, ontwijkend en soms agressief' was.

Om dergelijke misstappen in de toekomst te voorkomen roept de ombudsvrouw de Commissie op tot het ontwikkelen van een nieuwe benoemingsprocedure die in meer transparantie voorziet. De ombudsvrouw benadrukt dat haar onderzoek alleen de benoemingsprocedure van de secretaris-generaal betrof, en niet de persoon van Martin Selmayr zelf. De Europese Commissie heeft gereageerd dat zij de noodzaak van een aparte benoemingsprocedure in eerste instantie niet inziet.

