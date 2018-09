Ministerie BZ: veel bedrijven laconiek over brexit

dinsdag 4 september 2018 , 7:32

DEN HAAG (ANP ) - Veel bedrijven maken zich wel zorgen over de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie , maar verwachten er zelf niet direct door te worden geraakt. Slechts een op de vijf ondernemingen bereidt er zich actief op voor, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken .

Dat is ,,beslist nog niet genoeg'', vindt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). ,,De tijd tot de brexit op 29 maart 2019 dringt en alle scenario’s zijn nog mogelijk, ook de allerslechtste'', aldus de bewindsvrouw. Zij roept ondernemers op de gevolgen voor henzelf goed in kaart te brengen.

,,Ook als u niet direct zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan de brexit u raken, bijvoorbeeld bij een toeleverancier of in dataverkeer'', waarschuwt Kaag. Bedrijven die advies willen kunnen daarvoor terecht bij een 'brexitloket' dat het ministerie daarvoor heeft opgetuigd.

Ook Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen doen er goed aan zich voor te bereiden. ,,Het aftellen is nu echt begonnen'', zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Maar ook hier is slechts een op de vijf daar actief mee bezig.

Evofenedex, de belangenbehartiger van handels- en logistieke bedrijven herkent zich in het door de minister geschetste beeld. ,,De dagelijkse bedrijfssores wint het vooralsnog bij veel ondernemingen van de middellangetermijnvisie", aldus de organisatie. ,,Veel bedrijven hebben de analyse van de gevolgen wel gemaakt, maar kunnen geen specifieke maatregelen nemen zolang er geen duidelijkheid is over het uiteindelijke handelsregime."

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het essentieel dat er een in de praktijk werkbare brexit-deal komt die snel zekerheid biedt aan bedrijven. De organisaties wijzen er op dat het Verenigd Koninkrijk na Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor Nederland.

